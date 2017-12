Neymar já é o segundo jogador mais valioso do mundo, diz instituto

Neymar já o segundo jogador mais valioso do mundo e seu passe, se fosse negociado hoje, só perderia em valores para o de seu companheiro Lionel Messi. Os dados foram publicados nesta segunda-feira pela CIES, um dos principais centros de pesquisas econômicas sobre o futebol e com sede na Suíça.

Atualmente, o passe de Neymar valeria 153 milhões de euros, quase R$ 669 milhões. O valor é equivalente ao custo de um estádio, como a Arena Pernambuco, usado na Copa do Mundo de 2014.

Segundo o ranking publicado uma vez a cada dois anos, Messi continua sendo o jogador mais valioso, com um passe avaliado em 251 milhões de euros. Em comparação a junho de 2015, porém, o argentino perdeu 17 milhões de euros. "Isso decorre do fato de que Messi completará 29 anos e já entra na fase final de sua carreira", indicaram os analistas da entidade. "Apesar de desempenhos incríveis e inflação no preço de transferências, seu valor provavelmente atingiu um pico", afirmou a CIES.

Neymar, porém, vive uma situação inversa. Desde junho de 2015, o passe do jogador teria passado de 94 milhões de euros para 153 milhões. "Em 2015, o brasileiro de 23 anos marcou 25 gols em 34 jogos pela Liga Espanhola, assim como nove gols em doze partidas da Liga dos Campeões", afirmou. Sua idade ainda contribuiria para seu valor elevado, já que um eventual comprador poderia ainda usufruir de seu talento por quase uma década.

Um novo salto em seu valor, porém, dependerá de como serão conduzidas as negociações com o Barcelona, diante do fato de que seu contrato termina em 2018, quando Neymar terá ainda 26 anos. No time catalão, porém, a transferência de Neymar gerou um processo judicial diante da suspeita de contratos secretos, evasão fiscal e crimes financeiros. Sandro Rosell, ex-presidente do clube, acabou sendo obrigado a deixar o poder.

O terceiro jogador mais caro seria o belga Eden Hazard, do Chelsea, avaliado em 130 milhões de euros. Na quarta posição vem Cristiano Ronaldo que, com 31 anos em fevereiro, passa a valer "apenas" 114 milhões de euros. Ele é um dos dois únicos jogadores com mais de 30 anos na lista dos cem mais valiosos do mundo.

Entre os dez mais valiosos do mundo, há outro brasileiro: Philippe Coutinho, cotado em 70 milhões de euros. Segundo o CIES, os valores são avaliados em termos da idade dos jogadores, seu valor de marketing e seu desempenho. Na próxima segunda-feira, Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi estarão em Zurique para disputar o prêmio de melhor do mundo em 2015. Messi, porém, é o favorito.