Neymar leva pancada em treino, mas não preocupa Santos

SANTOS - Um susto com o atacante Neymar marcou o treinamento do Santos na manhã desta quarta-feira no CT Rei Pelé. O astro levou uma pancada do goleiro Vladimir durante a atividade, chegou a receber atendimento, mas o clube garante que o jogador não preocupa para a finalíssima do Campeonato Paulista, neste domingo, na Vila Belmiro, contra o Corinthians.

A pancada recebida por Neymar foi na coxa direita e levou o atacante ao chão. Ele foi atendido pelos médicos do clube e chegou a deixar a atividade, retornando posteriormente, apesar de ainda estar mancando. Mesmo assim, ele deverá estar recuperado e 100% para o clássico do fim de semana. "O lance foi forte, mas ele vai jogar domingo", disse o lateral-esquerdo Léo.

Recentemente, Neymar sofreu com problemas musculares na coxa esquerda e foi poupado de várias atividades que antecederam os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, e das semifinais, diante do Mogi Mirim. O jogador, porém, participou normalmente dessas partidas.

Se terá Neymar diante do Corinthians, o Santos não deverá contar com Montillo no clássico de domingo. O meia argentino ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e vai realizar uma avaliação isocinética. Porém, como ainda não treinou nesta semana, não deve participar da decisão do Campeonato Paulista. O meia Felipe Anderson é o favorito para ocupar a sua vaga.