Neymar luta por prêmio da Fifa de gol mais belo do ano

A Fifa irá anunciar o vencedor desta disputa no dia 9 de janeiro, quando também entregará a Bola de Ouro ao jogador que for eleito o melhor do mundo de 2011. E Neymar também está na lista de concorrentes por esta honraria.

O atacante do Santos já havia concorrido ao Prêmio Puskás no ano passado, quando entrou na disputa por causa do lindo gol que marcou contra o Santo André, no Campeonato Paulista daquele ano, em um jogo no ABC paulista.

Desta vez, Neymar entrou para lista de gols mais bonitos ao protagonizar uma jogada fantástica no confronto que terminou em 5 a 4 para o Flamengo. Depois de passar por dois adversários ainda na intermediária pelo lado esquerdo do campo, o craque tabelou com Borges, recebeu a bola pelo meio, deixou um defensor na saudade e aplicou um drible desconcertante em Ronaldo Angelim, antes de tocar com categoria por cima do goleiro Felipe.

Grande favorito a receber mais uma vez o prêmio de melhor jogador do planeta, o argentino Messi também foi escolhido para participar desta disputa paralela. Ele entrará na briga pelo prêmio por causa de um gol que marcou pelo Barcelona contra o Arsenal, na edição passada da Liga dos Campeões da Europa, quando chegou a dar um chapéu no goleiro antes de balançar as redes.

Já Wayne Rooney promete concorrer de forma destacada nesta premiação graças ao espetacular gol de bicicleta que marcou pelo Manchester United no clássico contra o Manchester City em confronto do Campeonato Inglês. Na ocasião, ele completou de primeira um cruzamento da direita e acertou o ângulo contrário do goleiro.

Outro que foi selecionado pelo Comitê de Futebol da Fifa foi o sérvio Dejan Stankovic, graças ao incrível voleio que ele acertou o gol adversário a 50 metros de distância em jogo da Inter de Milão contra o Schalke 04, pela Liga dos Campeões.

Já os Estados Unidos estarão representados nesta disputa pela única mulher que teve um gol escolhido como um dos dez mais bonitos pela Fifa. Ele foi marcado por Heather O''Reilly em jogo contra a Colômbia na última Copa do Mundo feminina.

O belga Benjamin de Ceulaer, os mexicanos Giovani dos Santos e Julio Gómez, o sueco Zlatan Ibrahimovic e o argentino Lisandro López são os outros concorrentes selecionados ao prêmio de gol mais bonito do ano pela Fifa.

O vencedor do Prêmio Puskás será definido por meio de votação pela internet no site oficial da Fifa e no da revista France Football, que se uniu à entidade que controla o futebol mundial na premiação anual. Os internautas poderão votar até o dia 5 de dezembro, quando serão revelados os três finalistas. Imediatamente após o anúncio, que será feito em Paris, os usuários dos dois sites poderão votar novamente nos três gols que sobraram como candidatos.

Este prêmio foi criado para homenagear Ferenc Puskás, capitão e ídolo da seleção da Hungria nos anos 50, e fará parte da premiação da Fifa pelo terceiro ano seguido.