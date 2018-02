Neymar marca e Paris Saint-Germain goleia o Strasbourg no Francês

Ao menos em território doméstico, o Paris Saint-Germain soube se reerguer após a derrota para o Real Madrid na quarta-feira, por 3 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Goleou o Strasbourg neste sábado por 5 a 2, em casa, pela 26ª rodada do Campeonato Francês. Destaque para a atuação de Neymar, autor de um gol, de uma assistência e de um erro que resultou no primeiro gol adversário.

Se terá dificuldades para eliminar o Real Madrid no jogo da volta, marcado para 6 de março, o Paris Saint-Germain ao menos ficou ainda mais próximo do título francês. Está na liderança da competição com 68 pontos, 12 na frente do segundo colocado Monaco.

Muito contestado depois da derrota para o Real Madrid, o técnico Unai Emery fez algumas mudanças na equipe para este sábado. Recolocou, por exemplo, Thiago Silva no time titular ao lado de Presnel Kimpembe - Marquinhos foi para o banco. Já Di María atuou no lugar de Mbappé e formou o trio ofensivo com Cavani e Neymar.

Mas o Strasbourg, primeiro time a derrotar o PSG neste Campeonato Francês, ignorou o favoritismo adversário e surpreendeu logo aos cinco minutos, quando Neymar perdeu bola no ataque. O time visitante, então, saiu em rápido contra-ataque e Jean Aholou finalizou no canto após receber cruzamento rasteiro.

Também criticado pela atuação pouco decisiva contra o Real Madrid, Neymar logo reagiu ao erro. Quatro minutos depois, ele tentou passe rasteiro para Kurzawa, a zaga rebateu e Draxler aproveitou a sobra para empatar. E, aos 21, após receber lançamento dentro da área, o brasileiro chutou, aproveitou o próprio rebote do goleiro, deu um chapéu no defensor e fez o gol da virada.

O duelo, então, ficou fácil. O Strasbourg se assustou com a desvantagem e, logo na saída após o gol, a zaga vacilou e entregou a bola nos pés de Di María. Sem marcação, o argentino tocou no canto e fez o terceiro.

O time visitante até ameaçou uma reação no segundo tempo, quando Bahoken marcou o segundo após finalizar no canto e rasteiro, da meia-lua. Mas Cavani, em dois toques por cobertura, um deles aproveitando assistência de Neymar, fez dois bonitos gols e definiu a goleada do PSG, que no seu próximo compromisso, no dia 25, fará clássico com o Olympique de Marselha, no Parque dos Príncipes.