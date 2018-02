Neymar marca golaço, completa 350 na carreira e PSG vence Lille no Francês

O Paris Saint-Germain segue absoluto no Campeonato Francês. Neste sábado, o time de Neymar e companhia derrotou o Lille por 3 a 0, fora de casa, no estádio Pierre Mauroy, pela 24ª rodada da competição, e segue tranquilo seu caminho rumo ao título.

O resultado foi construído com gols do lateral-esquerdo Berchiche, de Neymar e do argentino Lo Celso, sendo que os dois últimos foram duas pinturas. O de Neymar saiu em bela cobrança de falta, enquanto Lo Celso fechou o placar com um belo toque de cobertura.

Com o golaço de falta, Neymar, que teve outras chances durante a partida, chegou à marca de 350 gols marcados em sua carreira. Na atual temporada, ele ostenta a incrível marca de 27 gols em 26 jogos. No Francês, são 18 gols em 17 partidas.

A vitória, a 20ª do PSG na competição, leva a equipe do técnico Unai Emery aos 62 pontos, mantendo 11 pontos à frente do segundo colocado, que agora é o Olympique de Marselha, que já jogou e venceu na rodada. O Lille, dos brasileiros Thiago Mendes e Luiz Araújo, soma 25 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com um ponto a mais que o Troyes, que abre a zona. Dependendo dos resultados das partidas dos seus concorrentes, o Lille pode terminar a rodada na vice-lanterna.

A diferença que se vê entre os dois times na tabela não foi posta em campo no primeiro tempo, em que o equilíbrio predominou. Os dois times tiveram boas oportunidades para abrir o placar e deram trabalho aos goleiros.

O poderoso ataque do PSG não estava no seu auge técnico neste sábado mas o time francês tem outros jogadores capazes de decidir fora Neymar, Cavani e Di Maria - Mbappé não jogou por estar suspenso pela expulsão na última partida.

Depois de ter mais volume de jogo no primeiro tempo inteiro e estar ligeiramente melhor que o adversário, o PSG conseguiu abrir o placar no final da etapa inicial, com Berchiche. O lateral-esquerdo apareceu como elemento surpresa no rebote dado pela zaga e emendou de primeira. A bola morreu no canto esquerdo do goleiro e o placar foi aberto em Lille aos 45 minutos.

A partida no segundo tempo foi diferente. Com o Lille sendo obrigado a sair mais para o jogo para buscar o empate, o time parisiense teve mais espaço e conseguiu construir a vitória com dois golaços.

O primeiro da etapa final saiu dos pés de Neymar. Depois que Cavani foi derrubado na meia-luta, quase na risca da grande área, o brasileiro pegou a bola e mandou no canto superior do goleiro Maignan, que nada pode fazer. A bola ainda bateu na trave direita antes de entrar. Foi o gol de número 350 da carreira de Neymar, incluindo jogos da seleção de base e olímpica.

Aos 41 minutos, Lo Celso fechou o placar em grande estilo, ao receber na entrada da área e bater de cobertura, aproveitando que o goleiro Maignan estava adiantado.