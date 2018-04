Neymar não acredita em transferência de Ganso para o rival Corinthians

Concentrado para a 'final' do Campeonato Sul-Americano Sub-20, Neymar voltou a falar sobre o Santos nesta sexta-feira. Um dia antes da partida decisiva contra o Uruguai (o Brasil entra em campo na madrugada de sábado para domingo, às 0h10), ele comentou a possível transferência de Paulo Henrique Ganso para o Corinthians - de acordo com o presidente santista, Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro, a empresa DIS, que detém 45% dos direitos econômicos do atleta, estaria tentando repassá-lo ao clube do Parque São Jorge.

"Meu maninho não vai fazer isso comigo. Falo sempre com ele pelo celular e ele sabe que não gosto de surpresas. Jogar contra o Ganso não dá", declarou o atacante santista.

Paulo Henrique Ganso tem contrato com a equipe da Vila Belmiro até 2015, mas está descontente com o tratamento que tem recebido da diretoria. Ele queria um plano de carreira semelhante ao que foi oferecido a Neymar no ano passado. Até agora, não houve um acordo.

O meia está em fase final de recuperação de uma contusão no joelho que o deixa fora do futebol desde meados do ano passado. Ele só deve voltar a defender o Santos em março. (Com Wagner Vilaron - O Estado de S.Paulo)