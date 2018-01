Neymar não está 100% e ainda preocupa Barcelona, diz jornal

Apesar de ter jogado quase os 90 minutos da final do Mundial de Clubes, Neymar ainda não está 100% recuperado da lesão que sofreu no início do mês e ainda preocupa a comissão técnica do Barcelona, afirmou o jornal espanhol Marca neste sábado. O atacante vai passar por nova avaliação médica assim que deixar o Brasil e voltar à Espanha, neste fim de semana.

De acordo com o jornal, Neymar entrou em campo no sacrifício para ajudar o Barcelona a vencer o River Plate, por 3 a 0, na final do Mundial, no Japão. E teria pedido para deixar a partida, aos 43 minutos do segundo tempo, em razão de dores na perna esquerda, a mesma na qual sofreu a lesão muscular.

O atacante se machucou no dia 8 durante treino de preparação para o jogo contra o Bayer Leverkusen, em rodada da Liga dos Campeões. A previsão inicial era de que ele poderia voltar aos gramados num prazo de dez a 15 dias. Em razão da importância do Mundial, o departamento médico teria acelerado a recuperação do jogador para estar em condições de jogar no Japão.

Na competição, Neymar ficou de fora da estreia do Barcelona, na semifinal contra o Guangzhou Evergrande. Mas voltou a treinar com bola em solo japonês e foi titular contra o River Plate, quando teve boa atuação, antes de voltar a sentir dores na perna esquerda nos minutos finais da partida.