Neymar nega que Santos ficou devendo melhor futebol na Copa do Brasil

TERESINA - Autor de dois belos passes que resultaram nos gols de Giva e Montillo no empate por 2 a 2 com o Flamengo-PI, na noite da última quarta-feira, no Estádio Albertão, em Teresina, Neymar negou que o Santos ficou devendo um melhor futebol em sua estreia nesta Copa do Brasil.

Grande atração do duelo realizado no Piauí, o atacante repetiu o discurso que havia proferido dias atrás, lembrando que o time não pretendia dar um show no duelo, mas sim obter a classificação antecipada para a próxima fase da competição. Para isso, a equipe precisava vencer por dois ou mais gols, vantagem que chegou a construir, antes de ceder a igualdade no placar.

"Não ficou devendo (futebol), a gente veio para fazer um bom jogo. Falei que a gente não veio para dar espetáculo para ninguém, a gente veio para jogar futebol. Não conseguimos a vitória e foi o que falei antes: tem o segundo jogo, na Vila Belmiro, e lá eles vão ver como o bicho pega", projetou o craque.

Neymar também evitou dar desculpas pelo resultado considerado insatisfatório para o Santos, que pretendia evitar o confronto de volta do mata-mata. Ao ser questionado se faltaram melhores condições de campo para render mais diante do Flamengo-PI, ele rebateu, ao canal SporTV: "Quem falou que não tem espaço para jogar aqui não entende de futebol. Um campo desse tamanho tem que ter espaço".