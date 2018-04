Neymar pode dar adeus ao Santos em jogo na Vila Belmiro, nesta quarta

SANTOS - O jogo de hoje à noite contra o Joinville pela segunda fase da Copa do Brasil pode ser o último de Neymar na Vila Belmiro. Pela manhã o Comitê Gestor do Santos vai se reunir em São Paulo para avaliar a última proposta do Barcelona (17,5 milhões de euros, o equivalente a R$ 46 milhões)pelo craque, e os dois lados da negociação acreditam que é grande a chance de o martelo ser batido.

Pelo lado espanhol a expectativa é de que, caso o Comitê Gestor (que semana passada já aprovou a decisão de vender o atacante) apresente uma contraproposta, o valor não será muito mais alto do que o que está na mesa. E aí um telefonema do diretor de futebol Raúl Sanllehí - que está há uma semana no Brasil - para o presidente Sandro Rosell pedindo permissão para subir um pouco a oferta pode resolver a questão.

Entre os santistas, a intenção é fechar o negócio para não perder a última chance de vender Neymar, que se ficar, poderá assinar um pré-contrato com o Barça em janeiro e ir embora de graça depois da Copa.

Caso a venda seja mesmo definida nesta quarta, o contrato de transferência será assinado para evitar que se repita o que aconteceu em 2011, quando o negócio ficou apalavrado e não se concretizou porque o Real Madrid entrou na parada e ofereceu mais dinheiro.

No jogo desta noite, o Santos entra com a vantagem de ter ganho o jogo de ida em Santa Catarina por 1 a 0, gol de Durval. Se empatar, avançará para enfrentar o CRAC (GO) na próxima fase. O atacante Henrique, recém-contratado do Mogi Mirim, disputa com Miralles a vaga para formar dupla com Neymar. Acompanhe a partida em tempo real no estadao.com a partir das 22h.

SANTOS X JOIVILLE

SANTOS - Rafael; Bruno Peres, Edu Dracena, Durval e Léo; Renê Júnior, Arouca, Cícero e Felipe Anderson; Miralles (Henrique) e Neymar. Técnico: Muricy Ramalho

JOINVILLE - Ivan; Carlos Alberto, Rafael, Sandro e Rafinha; Marcos Vinícius, Augusto Recife, Artur Maia e Marcelo Costa; Martín Liguera e Lima. Técnico: Arturzinho

ÁRBITRO - Dewson Fernando Silva (PA)

HORÁRIO - 22h (de Brasília)

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos (SP).