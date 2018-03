Neymar pode não estar 100% para 1º jogo da Copa, prevê o ex-jogador Zé Roberto

O Brasil precisa se preparar para não ter Neymar no melhor de suas condições físicas para a estreia ou até mesmo para os primeiros jogos da Copa do Mundo, que começa no dia 14 de junho, na Rússia. A avaliação é de Zé Roberto, ex-jogador brasileiro que passou parte importante de sua carreira no futebol alemão.

Para a partida desta terça-feira, em Berlim, entre Brasil e Alemanha, o ex-lateral aposta numa vitória do time comandado por Tite. Mas enfatizou que a prioridade hoje deve ser a de formar uma equipe forte, que não dependa de Neymar, afastado dos gramados desde o final de fevereiro, quando sofreu uma fratura no quinto metatarso do seu pé direito durante partida do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês.

"Diante de uma lesão como essa, um jogador precisa de tempo, até na parte física", disse Zé Roberto. "Talvez ele não esteja apto a jogar os 90 minutos do primeiro jogo", alertou. Por isso, na avaliação do brasileiro, Tite precisa focar seu trabalho na busca de uma equipe.

"No futebol moderno é difícil ser dependente de só um jogador", ressaltou. "Nem Portugal faz isso com Cristiano Ronaldo e nem a Argentina com Messi", apontou.

Zé Roberto, porém, insiste que o time brasileiro hoje é melhor que o da Copa de 2014. "Não se pode comparar. O Brasil está mais bem preparado, inclusive em termos táticos", destacou.

Para o jogo desta terça-feira, o ex-lateral que foi à Copa de 2006 aposta numa vitória brasileira. "Hoje, as duas seleções estão no mesmo nível", disse. "Claro, a Alemanha joga mais desfalcada e eles querem poupar seus jogadores. Mas a base é ainda assim forte. Estão em busca de jovens talentos e o alemão pensa sempre no amanhã", disse.

A estreia do Brasil na Copa de 2018 será no dia 17 de junho, contra a Suíça, em Rostov, pela primeira rodada do Grupo E. Em seguida, o time nacional enfrenta a Costa Rica no dia 22, em São Petersburgo, e depois fechar a sua campanha na fase inicial da competição diante da Sérvia, no dia 27, em Moscou.