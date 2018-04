Neymar pode quebrar o recorde de gols de Pelé pela seleção, diz Dunga

Neymar, que marcou 43 gols com a camisa da seleção brasileira e tem apenas 23 anos, tem totais condições de quebrar o recorde de longa data de Pelé, que fez 77 gols com a camisa do Brasil. É isso o que afirmou o treinador Dunga neste sábado, em Londres, hora antes de enfrentar o Chile em amistoso.

Pelé, considerado o maior jogador de futebol de todos os tempos, ajudou o Brasil a vencer três Copas do Mundo, em 1958 (então com 17 anos, apenas), 1962 e 1970. É esse recorde que Dunga quer, de fato, que Neymar persiga. O atacante do Barcelona disputou apenas a Copa de 2014, em que o Brasil perdeu para a Alemanha por 7 a 1 na semifinal e deu adeus à competição, não sem antes apanhar na Holanda na disputa do terceiro lugar.