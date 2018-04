Neymar pode ser o brasileiro com mais gols em uma edição de Liga

Com os dois gols marcados sobre o Bayern de Munique nesta terça-feira, Neymar chegou à marca de 9 gols na Liga dos Campeões, podendo alcançar ou até se isolar no posto de maior brasileiro artilheiro em uma edição da competição europeia. O atacante do Barcelona, com seus 9 gols, iguala ao número de gols do compatriota Luiz Adriano, do Shakhtar Donetsk na atual temporada, mas tem mais um jogo para disputar, a grande final de Berlim, marcada para dia 6 de junho.

Se o ex-santista marcar o décimo gol na Liga chegará às marcas de Kaká (Milan), em 2006/07, Jardel (Porto) e Rivaldo (Barcelona), em 1999/2000. Estes três atacantes foram os goleadores das respectivas edições do torneio. Em 1999/2000, a dupla brasileira também dividiu o posto com Raúl, do Real Madrid. Atualmente, o artilheiro isolado da Liga dos Campeões é Lionel Messi, justamente com dez gols. Com nove, Cristiano Ronaldo está na segunda posição, empatado com Neymar e Luiz Adriano.

Desde o feito de Kaká, em 2007, o Brasil não tinha um representante com pelo menos seis gols na competição continental. Jonas, do Valencia, Oscar, do Chelsea, e o próprio Kaká, pelo Real Madrid, chegaram a cinco gols.