Neymar pode trocar Campeonato Espanhol pelo carnaval do Rio

Neymar pode trocar a 23.ª rodada do Campeonato Espanhol pelo carnaval do Rio em 2016. O craque recebeu convite para desfilar na escola de samba Grande Rio, que vai homenagear a cidade de Santos com o enredo “Eu fui ao Itororó beber água não achei, mas achei a bela Santos e por ela me apaixonei.”

Segundo o colunista Lauro Jardim, da revista Veja, Neymar já aceitou o convite da Grande Rio e vai desfilar no sambódromo do Rio. De acordo com a programação das escolas de samba, a Grande Rio vai entrar na passarela carioca no domingo, dia 7 de fevereiro, da meia-noite a uma hora da manhã.

Para cumprir essa programação no carnaval, Neymar não teria como defender o Barcelona contra o Levante pela 23.ª rodada do Espanhol, prevista para os dias 6 e 7 de fevereiro de 2016 – a Liga Espanhola ainda não desmembrou as datas dessa rodada, assim o Barça pode jogar no sábado (6/2) ou no domingo (7/2).

Se confirmar a sua participação no desfile da Grande Rio, Neymar terá de pedir dispensa do Barcelona ou eventualmente jogar no sábado, pegar um jatinho num voo até o Rio e voltar na terça-feira para Barcelona. Como última alternativa, poderia ainda forçar o terceiro cartão amarelo na rodada anterior e não enfrentar o Levante.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Grande Rio ainda não escolheu o samba enredo. A disputa acontece todos os domingos e a definição está prevista para dia 10 de outubro. Pelé e Neymar têm tudo para aparecer na letra do samba.

Outros jogadores já trocaram jogos de seus clubes pelo carnaval do Rio. Edmundo, liberado pelo clube, deixou a Fiorentina, da Itália, para desfilar no carnaval de 1998. Enquanto o craque curtia o sambódromo, a Fiorentina era derrotada pela Udinese na 20ª rodada do Campeonato Italiano.