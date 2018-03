Neymar posta foto com tornozelo imobilizado: 'Terminou por hoje'

Na manhã desta segunda-feira, Neymar postou em suas redes sociais uma foto do tornozelo imobilizado após lesionar-se em jogo do Campeonato Francês, no último domingo, em Paris. O atacante brasileiro saiu chorando de campo durante a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Olympique de Marselha por 3 a 0, em casa, no estádio Parque dos Príncipes.

"Terminou por hoje", escreveu Neymar ao ilustrar a foto que publicou em sua página no Instagram. E os primeiros exames que o jogador realizou no Hospital Americano, em Neuilly sur Seine, não mostraram qualquer fratura no local. O jogador ainda deve passar por outras avaliações para saber se algum ligamento do tornozelo está lesionado.

O treinador do PSG, Unai Emery, se mostrou otimista com relação à participação de Neymar na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Real Madrid, no próximo dia 6 de março, em Paris. "Tenho vontade de dizer sim", enfatizou o comandante, em entrevista coletiva concedida após o jogo deste domingo

"O primeiro exame realizado indica que é uma torção. Serão feitos mais exames médicos para determinar a sua gravidade. Ele está mais tranquilo", declarou o técnico.

Neymar se machucou no último domingo aos 31 minutos da etapa final do jogo contra o Olympique de Marselha em um lance no qual lutava pela bola. Após o lance, caiu no gramado, chorou muito e saiu de campo de maca.

Após o confronto, o goleiro titular do PSG, Alphonse Areola, exibiu preocupação com o atacante. "Ele está com o tornozelo muito inflamado. É um jogador vital para nós e espero que se recupera o mais rápido possível", afirmou o atleta.

A vitória deste domingo deixou o PSG com uma vantagem de 14 pontos sobre o Mônaco, atual vice-líder do Campeonato Francês, sendo que faltam apenas 11 rodadas a serem disputadas até o término da competição. "Fomos sólidos e controlamos a partida, mas é uma pena perder um jogador importantíssimo no final do jogo", disse o zagueiro brasileiro Thiago Silva.