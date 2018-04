Neymar recebe alta médica e fica à disposição no Barcelona

Depois de ter ficado de fora do treino da última quinta-feira e dado a impressão de que voltaria a desfalcar o Barcelona, neste sábado, contra o Córdoba, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol, Neymar trabalhou normalmente na manhã desta sexta e acabou recebendo a alta médica para poder voltar a jogar. O atacante mostrou estar recuperado de uma lesão no tornozelo esquerdo, que o deixou de fora das duas partidas da equipe catalã, contra Getafe e Huesca, sendo a última delas pela Copa do Rei.

Assim, o astro brasileiro ficou à disposição do técnico Luis Enrique para este confronto válido pela 16ª rodada da competição nacional. Na última terça-feira, mesmo sem Neymar, uma equipe formada por reservas do Barça goleou o Huesca por 8 a 1.

Mas, se Neymar se recuperou, Daniel Alves realizou apenas um trabalho específico nesta sexta-feira, sem a presença dos seus companheiros, e deve voltar a desfalcar o time. O lateral-direito brasileiro ainda luta para superar um problema muscular na perna esquerda.

O Barcelona ocupa hoje a vice-liderança do Campeonato Espanhol, com 35 pontos, e precisa vencer o Córdoba para reduzir a vantagem do Real Madrid, líder com 39, que neste sábado enfrentará o San Lorenzo, no Marrocos, pela final do Mundial de Clubes da Fifa.