Neymar rescinde com Santos e assina com o Barcelona

A reunião contou também com as presenças do pai de Neymar, do empresário Wágner Ribeiro, do representante do Barcelona na América do Sul, André Cury, e até da namorada do jogador, a atriz Bruna Marquezine.

O atacante entrou no escritório pela porta dos fundos, na Rua Lisboa, tentando despistar as dezenas de jornalistas e curiosos que aguardavam o craque desde o início da manhã desta segunda-feira. Da janela do 3º andar do edifício, acenou para os jornalistas e disse, misturando espanhol e português. "Tudo tranquilo. Só falta assinar".

Depois da assinatura, Neymar e seu pai atenderam à imprensa em uma tumultuada entrevista nos portões do escritório. O atacante disse estar feliz pelo acerto, mas admitiu o nervosismo antes da oficialização do seu vínculo com o Barcelona. "Dormi muito tarde ontem [domingo], acabei não dormindo bem", afirmou.

Neymar evitou falar sobre o futuro. Ele ainda não sabe se a família vai acompanhá-lo em sua nova cidade. "Ainda tem a Copa das Confederações para pensar", desconversou o atacante, que também despistou ao ser questionado sobre qual será sua camisa no Barcelona. "Não tenho ideia de qual será. Vou usar a que estiver sobrando, pode ser qualquer uma", disse, entre risos.

Pouco antes de assinar o contrato, o atacante postou uma mensagem de despedida nas redes sociais. "E aqui se encerra essa passagem maravilhosa por um clube especial. Obrigado por tudo, pelos elogios, pelas cobranças, pelos gritos, enfim POR TUDO ! Vou guardar estes momentos por toda minha vida ! .... É Toiss !! #euvoumaseuvolto".

A apresentação em seu novo clube, segundo assessores do Barça, está prevista para o dia 4 de junho, no Camp Nou. Com autorização de Felipão já acertada, Neymar deve deixar a seleção brasileira logo após o amistoso com a Inglaterra e embarcar para Barcelona. O retorno aos treinos da seleção, na programação para a Copa das Confederações, será no dia 5, em Goiânia.

Segundo fontes do jornal O Estado de S.Paulo, a transação geral chegou a 60 milhões de euros (28 milhões de euros para o Santos e 32 milhões de euros para Neymar e agentes). O craque vai receber 7 milhões de euros por ano (cerca de R$ 18,5 milhões), em um contrato de cinco anos - até 2018.