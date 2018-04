Neymar revela ansiedade para atuar com Robinho

Apontado como sucessor de Robinho, o atacante Neymar aguarda ansioso o momento de atuar com o jogador do Manchester City, que está próximo de ser anunciado como novo reforço do Santos. Nesta terça-feira, a revelação afirmou que espera infernizar os zagueiros ao lado do provável companheiro.

"Com a entrada dele nesse ataque, vamos acabar com a zagueirada. E tem mais o Giovanni. Vai ser uma loucura", afirmou Neymar, explicando que achava improvável atuar com Robinho no futebol brasileiro.

"Sonhava jogar com ele na seleção brasileira ou num grande clube da Europa". Sobre a sugestão de chamar Robinho de tio, Neymar desconversou: "Tio nada. Vou chamá-lo de padrinho", brincou.

O atacante comentou ainda sobre o excesso de pancadas que levou contra o Mogi Mirim, domingo, quando saiu da partida com dores na perna e numa costela. "Apanhei muito, principalmente quando a bola estava longe. Alguns adversários agem dessa forma para nos intimidar. O Paulo (Henrique) também levou muita pancada. E revidar não é meu estilo. A minha resposta é pegar a bola e ir para cima", completou.