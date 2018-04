Neymar revela estar emocionado após tomar uma decisão 'difícil demais'

Entrevistado pelo ator Lázaro Ramos no evento que apresentou sua nova chuteira, da Nike, o atacante Neymar disse há pouco, nesta terça-feira, no Rio, que ainda se sente muito emocionado com a transferência do Santos para o Barcelona. "Foi difícil demais. Tomei a decisão com minha família, que me ajudou muito. Estou realizando um sonho, muito feliz com o novo desafio e por um lado também triste por deixar o Santos, onde vivi nove anos", disse o jogador.

"Dei a notícia da transferência pelo instagram. Fico toda hora mexendo ali", disse Neymar, sendo interrompido pelo ator, que lembrou o número de seguidores do atacante na rede social: mais de 1,5 milhão. No centro cultural no bairro da Saúde, no Rio, havia cerca de 200 jornalistas - a maioria estrangeiros - para assistir ao evento organizado pela empresa fornecedora de material esportivo, que tinha Neymar como protagonista.

Na área reservada para o craque, primeiro havia um banco simulando o local onde os jogadores se trocam no vestiário. Ele entrou no salão, sentou-se ali e calçou as chuteiras. Estava vestido com o uniforme número 1 da seleção brasileira. Fez apenas uma declaração inicial: "Eu ?tô? pronto, e você?". Depois, retirou-se e foi a vez de três diretores da Nike se revezarem em discursos que enalteciam a nova chuteira.

Por fim, Neymar retornou ao salão para uma conversa descontraída com Lázaro Ramos. Ele disse ainda que o sonho de jogar no Barcelona era alimentado pela companhia de craques que ele terá no clube espanhol. Citou Iniesta, Xavi, Messi, Daniel Alves e Adriano. Ainda teve tempo de enaltecer quatro grandes nomes do futebol brasileiro que, segundo ele, são seus grandes ídolos: Ronaldo, que já parou de jogar, Robinho, Kaká e Ronaldinho Gaúcho.

Os três últimos não estão entre os convocados pelo técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa das Confederações, que começa no dia 15 de junho. Após nova pergunta de Lázaro Ramos sobre o novo momento na vida de Neymar, o atleta deixou claro qual será seu objetivo até o fim da Copa das Confederações. "Tenho agora de me concentrar na seleção", ressaltou.

NOVA CAMISA 3 DA SELEÇÃO

No evento desta terça, a Nike também lançou a terceira camisa da seleção brasileira, toda preta, com as estrelas do Cruzeiro do Sul na frente e pequenas tiras de borracha nas mangas e no entorno do escudo da CBF.