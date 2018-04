Neymar sem limites no marketing

SÃO PAULO - A capacidade de Neymar para atrair patrocinadores pessoais e, com isso, aumentar seus rendimentos e transformar-se num fenômeno de marketing ainda não se esgotou. Embora tenha acabado de assinar contrato com o sétimo parceiro, o staff do jogador ainda quer mais. Para Wagner Ribeiro, agente do craque, há espaço para pelo menos mais duas empresas na carteira de "sócios".

E os alvos já estão definidos. "Acredito que ainda dá para mais uns dois parceiros. Talvez uma empresa automobilística e uma companhia aérea", afirmou Ribeiro. O que é certo é que as receitas com a exploração da imagem de um ídolo, que extrapola a questão clubística - ele mesmo diz que fica satisfeito por atrair fãs não santistas -, já são o seu grande filão financeiro.

O Banco Santander, que anunciou ontem o contrato até dezembro de 2014 com o jogador, é o sétimo patrocinador e foi decisivo para que Neymar desse o "fico" ao Santos. Este já é o primeiro contrato de imagem regido pela nova divisão acertada entre o clube e o jogador - 10% para o Santos e 90% para o atacante.

Para Ribeiro, esta demanda de marcas interessadas em se ligar ao mais pop dos atletas brasileiros o faz superar um ícone do marketing. "Atualmente só o Neymar tem patrocinadores de quase todos os segmentos. Nem o Beckham (o inglês David Beckham) tem."

Embora seja um fenômeno publicitário e uma máquina de fazer dinheiro, Neymar prefere não se envolver nestes assuntos. Perguntado sobre quanto o patrocínio do Santander iria contribuir para aumentar seu ganho mensal, não soube dizer. Sua resposta foi condizente com a de um rapaz que ganha mesada de R$ 10 mil do pai, embora tenha vencimentos na casa do R$ 1 milhão. "Esse ganho mensal eu não sei de nada. Quem sabe é este cara que está sentado ali, o meu pai."

O anúncio do contrato com o Santander, realizado com pompa e conduzido pessoalmente pelo presidente mundial do banco, o espanhol Emilio Botín, ocorreu em uma cerimônia improvisada para a entrega de um prêmio que Neymar havia conquistado no meio do ano. Ele recebeu US$ 60 mil (R$ 110,6 mil) do banco por ter sido eleito o melhor jogador da Libertadores e doou US$ 30 mil (R$ 55,3 mil) ao Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (Graacc).

VALOR DE MERCADO

1º - Lionel Messi (24 anos) - R$ 244 milhões

2º - Cristiano Ronaldo (26 anos) - R$ 219,6 milhões

3º - Iniesta (27 anos) - R$ 158,6 milhões

4º - Fábregas (24 anos) - R$ 134,2 milhões

5º - Neymar (19 anos) - R$ 122 milhões