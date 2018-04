Neymar será apresentado pelo Barça às 13h15 de segunda, no Camp Nou

BARCELONA - A aguardada apresentação de Neymar no Barcelona já tem hora para acontecer. A torcida terá seu primeiro contato com o esperado reforço na tarde da próxima segunda-feira, às 18h15 (13h15 de Brasília), no estádio Camp Nou. A expectativa é que 70 mil pessoas estejam presentes na cerimônia.

O Barça divulgou nesta sexta-feira toda a programação do primeiro dia de Neymar como jogador do clube. Seu primeiro compromisso será uma sessão de fotos, marcada para o meio-dia (7 horas de Brasília). De lá, o atacante partirá para uma bateria de exames médicos.

A partir daí o clima já esquentará para a apresentação. Às 16 horas (11 horas de Brasília) os portões serão abertos para a torcida. Pouco antes da cerimônia oficial, o jogador vai a campo para outra sessão de fotos, desta vez com dirigentes do clube - o presidente Sandro Rosell, o vice-presidente Josep Bartomeu e o diretor esportivo Andoni Zubizarreta.

Neymar está concentrado com a seleção brasileira que disputará o amistoso contra a Inglaterra, neste domingo, no Maracanã. Depois, o grupo terá pela frente a Copa das Confederações e somente após a competição o jogador integrará o elenco do Barcelona oficialmente. No entanto, o clube catalão conseguiu a liberação da CBF para apresentá-lo na segunda-feira.

O Barcelona finalmente acertou a contração de Neymar no último final de semana, depois de anos desejando o atacante do Santos. O jogador assinou contrato por cinco temporadas e se despediu do clube brasileiro no empate por 0 a 0 diante do Flamengo, domingo passado, em Brasília.