Neymar tem chance de ser campeão pelo Barcelona em agosto

SÃO PAULO - Neymar poderá comemorar seu primeiro título pelo Barcelona já em agosto. Como campeão espanhol, o time enfrentará o Atlético de Madrid (vencedor da Copa do Rei) em partidas de ida e volta pela Supercopa da Espanha. As datas ainda não estão marcadas, mas sabe-se que o primeiro confronto será no Vicente Calderón e o segundo, no Camp Nou.

Não está definido quando o craque começará a treinar no Barça. Por ter sido convocado para a Copa das Confederações, deverá se apresentar mais tarde - junto com os espanhóis do elenco que participarão da competição - para poder desfrutar de um período de férias.

A pré-temporada da equipe já está planejada, e o primeiro amistoso será dia 20 de julho na Polônia contra um adversário a ser definido. Quatro dias depois haverá um jogo de luxo: em Munique, contra o Bayern, campeão europeu e que já estará sob o comando do técnico Pep Guardiola. Dia 27, na Noruega, o adversário será o Valerenga.

No início de agosto o time passará dois dias (3 e 4) numa "missão de paz" em Israel e na Palestina. Cumprido esse compromisso o Barcelona viajará para a Ásia, onde disputará um amistoso dia 7 na Tailândia e outro na Malásia dia 10. E já poderá colher os primeiros frutos da presença de um jogador carismático como Neymar num mercado que interessa muito ao clube.

Na volta para a Espanha, a única coisa certa é que a primeira rodada do campeonato será dias 17 e 18 (a tabela ainda não foi divulgada). Além das finais da Supercopa, também será preciso encontrar uma data para a disputa do Troféu Joan Gamper, no Camp Nou, contra um adversário a ser definido.