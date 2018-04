Neymar tentará repetir no Barcelona o sucesso de outros quatro brasileiros

SÃO PAULO - Neymar tem exemplos de sobra para não temer a sua saída do Santos e ter a certeza de que será ídolo no Barcelona. Quatro brasileiros foram escolhidos o melhor jogador do mundo pela Fifa enquanto defendiam o clube espanhol e além de levar vários troféus para o Camp Nou, eles ainda foram ídolos pela seleção brasileira. Se tomarmos por base as histórias de Romário, Rivaldo, Ronaldo e Ronaldinho, atuar pelo time de azul-grená é garantia de uma carreira vitoriosa.

Romário

Ficou no Camp Nou entre 1993 e 1995, período em que ganhou a Copa de 1994 e no mesmo ano foi escolhido o melhor do mundo pela Fifa. Na mesma temporada faturou com o Barcelona o Campeonato Espanhol e a Supercopa Espanhola, além de ter ajudado o time a ser vice-campeão da Copa dos Campeões. Formou um belo trio ofensivo com o dinamarquês Michael Laudrup (escolhido o melhor do mundo pela Fifa em 1992) e com o atacante búlgaro Hristo Stoichkov (um dos artilheiros da Copa de 1994). Deixou o clube para se transferir para o Flamengo.

Ronaldo

Aos 20 anos, teve apenas uma, porém explosiva, temporada pelo clube catalão. Entre 1996 e 1997 ganhou a Copa do Rei, a Supercopa da Espanha e fez o gol do título da Recopa Europeia em cima do PSG. Jogou ao lado de craques como o português Luis Figo e foi comandado pelo técnico inglês Sir Booby Robson, que levou o English Team à semifinal da Copa de 1990. Ronaldo deixou o clube e se transferiu para a Inter de Milão.

Rivaldo

Entre 1997 e 2002 o meia pernambucano foi o camisa 10 do clube catalão. Logo na primeira temporada garantiu o título da Supercopa Europeia. Em 1998, viveu um grande ano. Ganhou o Campeonato Espanhol e a Copa do Rei. No ano seguinte, veio a consagração, com outro título espanhol, a conquista da Copa América com a seleção brasileira com direito a gol na decisão e por fim, a escolha como melhor jogador do mundo pela Fifa. No Camp Nou teve a companhia de craques como Pep Guardiola, Luís Figo e os brasileiros Giovanni e Sonny Anderson. O último ato como atleta do Barça foi ganhar a Copa de 2002 pela seleção brasileira. Logo depois, transferiu-se para o Milan por desavenças com o técnico holandês Louis van Gaal.

Ronaldinho Gaúcho

Com a camisa 10 da equipe azul-grená virou um fenômeno mundial e viveu o auge da carreira. Colecionou jogadas mágicas, gols de falta, passes incríveis e cinco títulos entre 2003 e 2008. Ao lado de estrelas como o meia Deco, o atacante Samuel Eto'o, o mexicano Rafael Márquez e o sueco Larsson, conquistou a Copa dos Campeões da Europa em 2006. Antes disso, já tinha levantado as taças em 2005 do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha. Também como jogador do Barça foi escolhido pela Fifa como o melhor jogador do mundo por duas vezes: 2004 e 2005. Nesse período foi título da seleção brasileira e campeão da Copa das Confederações na Alemanha em 2005. Do Barcelona saiu em 2008, já sem exibir o mesmo futebol, e foi para o Milan, da Itália.