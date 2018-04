Neymar vai em busca da sua primeira bola de ouro após ida ao PSG

Com a ida ao Paris Saint-Germain, Neymar espera, enfim, ser eleito o melhor jogador do mundo, um projeto que ele iniciou ainda em 2013, quando trocou o Santos pelo Barcelona. Mas, para alcançar esse feito, o craque terá de mudar a história do prêmio. Nunca um jogador de um clube francês foi escolhido o melhor do planeta pela Fifa. Quem chegou mais perto foi Papin, que ficou entre os três finalistas, em 1991, quando jogava pelo Olympique de Marselha.

Ao optar por jogar no PSG, Neymar quis sair da sombra de Messi no Barcelona. A avaliação é que Neymar amadureceu nas quatro temporadas em que defendeu o time catalão e não podia mais continuar como coadjuvante. Chegou a hora de ser protagonista na Europa.

Em uma liga menos exigente do que na Inglaterra, Espanha e Itália, por exemplo, Neymar não deverá sofrer com a adaptação e a expectativa é que logo dispare como artilheiro do Campeonato Francês. Na engrenagem montada pelo técnico Unai Emery, ele terá liberdade para flutuar no campo e atuar em várias posições. O time deverá jogará em sua função.

Os brasileiros do PSG também são vistos como peças fundamentais no planejamento montado por Neymar para ser o melhor jogador do mundo. O craque jogará ao lado dos amigos Daniel Alves, Marquinhos, Lucas e Thiago Silva e o entrosamento dentro e fora de campo pode fazer a diferença.

Para ganhar o prêmio da Fifa, Neymar sabe que será fundamental levar o PSG ao inédito título da Liga dos Campeões. Outra opção é conquistar a Copa do Mundo do ano que vem com a seleção brasileira. Foi o que aconteceu, por exemplo, com Romário em 1994 e Ronaldo, em 2002.

O Brasil não tem um jogador eleito o melhor do mundo pela Fifa desde 2007, quando Kaká ficou com o prêmio. Desde então, a premiação tem sido dominada por Cristiano Ronaldo e Messi. É justamente com o objetivo de acabar com essa polarização que Neymar aceitou o desafio proposto por Nasser Al-Khelaifi, dono do PSG, de comandar o audacioso projeto megalomaníaco de transformar o clube francês na maior equipe do mundo.

Veja a lista de vencedores do prêmio de melhor jogador do mundo:

1991 - Lothar Matthäus

1992 - Marco van Basten

1993 - Roberto Baggio

1994 - Romário

1995 - George Weah

1996 - Ronaldo

1997 - Ronaldo

1998 - Zidane

1999 - Rivaldo

2000 - Zidane

2001 - Luís Figo

2002 - Ronaldo

2003 - Zidane

2004 - Ronaldinho

2005 - Ronaldinho

2006 - Cannavaro

2007 - Kaká

2008 - Cristiano Ronaldo

2009 - Messi

2010 - Messi

2011 - Messi

2012 - Messi

2013 - Cristiano Ronaldo

2014 - Cristiano Ronaldo

2015 - Messi

2016 - Cristiano Ronaldo