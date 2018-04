Neymar vai ser garoto-propaganda do Santander

SÃO PAULO - O Santos anunciou a uma nova parceria com o banco Santander para bancar os custos da permanência do atacanteNeymar na Vila Belmiro. O jogador também receberá um prêmio de R$ 100 mil por ter sido o principal jogador da Libertadores, competição patrocinada pelo banco.

O Santander ganhou a concorrência do Banco do Brasil, que também estara interessado em ter Neymar como garoto propaganda da empresa. Os valores não foram revelados.

A assinatura contratual e a premiação vão ocorrer no terraço Daslu, em São Paulo, na próxima terça-feira.