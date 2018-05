Neymar vai virar estátua em museu dos Estados Unidos

Mesmo com sua transferência para o Barcelona sob investigação no Brasil e na Espanha, Neymar está em alta entre torcedores e fãs. O atacante vai inaugurar sua estátua de cera no museu Madame Tussauds, localizado em Orlando. A figura será apresentada em abril em Barcelona e, em seguida, viajará para Orlando. A iniciativa celebra os 24 anos do atacante do Barcelona.

A pose escolhida, com a camisa da seleção brasileira, retrata a comemoração de um dos quatro gols que o atacante marcou na Copa do Mundo de 2014. Segundo Neymar, “esse foi o momento mais importante de sua carreira”. No jogo de quartas de final, diante da Colômbia, o atacante teve uma lesão na vértebra e foi cortado do Mundial.

Neymar vai virar estátua de cera em Orlando

"É realmente uma honra ter um momento tão importante da minha história imortalizado pela equipe incrível no Madame Tussauds", destaca Neymar. “Estou ansioso para que meus fãs de todo o mundo conheçam meu irmão gêmeo de cera em Orlando!”, disse o jogador.

O Madame Tussauds é especializado na criação de estátuas de cera detalhadas e realistas que prestam homenagem a celebridades do cinema, televisão, esporte, história e cultura pop mundial.

