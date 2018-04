Neymar vê sonho realizado, mas não descarta voltar ao Santos no futuro

BRASÍLIA - À beira do gramado do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde jogou a sua última partida pelo Santos, Neymar encontrou dificuldade para encontrar as melhores palavras na hora de atender os repórteres e falar sobre a sua despedida do futebol brasileiro. "Ainda não caiu a ficha. Mas tá caindo. Dá um nó na garganta", disse meio sem jeito e espremido por um batalhão de jornalistas.

Depois de responder a duas perguntas, se soltou mais e revelou que a sua transferência para a Europa é a realização de um sonho de criança. "Jogar no Barcelona, para mim, é um sonho. Estou feliz e honrado de jogar com Messi, Xavi, Iniesta e Daniel Alves", disse.

O craque revelou ainda que o lateral-direito brasileiro foi um dos maiores responsáveis pela sua escolha. "Ele foi o cara que mais me encheu o saco, no bom sentido, para eu ir para lá. É uma satisfação grandiosa poder jogar no Barcelona".

Neymar não se esqueceu da torcida do Santos e até prometeu voltar um dia. "A torcida do Santos foi a única que torceu realmente por mim. Agradeço muito a eles. Acho que hoje (domingo) fechei com chave de ouro a minha primeira passagem pelo Santos. Digo um ''até logo!'' para eles", afirmou o craque.