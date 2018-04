Neymar vira copiloto do bicampeão mundial de Rali por um dia

Neymar aproveitou a folga dos gramados e entrou nas pistas com o piloto francês Sébastien Ogier. O craque do Barcelona vestiu o macacão de corrida e entrou no carro ao lado do bicampeão mundial de rali para se aventurar nas ruas de Montserrat, na Catalunha.

Na apresentação, Neymar mostrou dificuldades com o carro mesmo com todos os esforços para ser o melhor copiloto para o Ogier. Embora o craque do futebol desconhecesse os termos técnicos do rali, ele estava tranquilo ao lado do experiente piloto que conhece muito bem as estradas do nordeste da Catalunha, onde conquistou dois títulos mundiais.

Ainda que o francês tentasse dar dicas ao Neymar para ser um bom co-piloto, o brasileiro contentou-se em se divertir e seguir as instruções de Ogier. No final, a experiência fez o craque ter certeza que deve atentar-se aos campos de futebol, deixando de lado as planilha de navegação.

Confira como foi a experiência do jogador: