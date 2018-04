Nice apresenta Sneijder à torcida e perde segunda no Campeonato Francês

O torcedor do Nice viveu uma noite de emoções opostas nesta sexta-feira. Minutos antes do duelo com o Troyes, em casa, pelo Campeonato Francês, o clube apresentou o meia Wesley Sneijder como novo reforço para a temporada. Mas com a bola em jogo, o time anfitrião caiu diante do adversário por 2 a 1, amargando a segunda derrota em dois jogos na competição.

Antes do apito inicial, o holandês Sneijder entrou em campo com um cachecol do Nice e foi ovacionado pela torcida. Mas com a bola em jogo, o Nice sentiu falta de sua criatividade e do poder de fogo do atacante Mario Balotelli, desfalque mais uma vez por conta de uma lesão muscular.

Depois de um primeiro tempo morno, o Troyes saiu na frente aos sete minutos do segundo tempo com Niane. Dez minutos depois, Alassane Plea marcou de pênalti e deixou tudo igual. Mas já aos 39, Saif-Eddine Khaoui aproveitou assistência de Niane e definiu a vitória dos visitantes.

Trata-se de um início de temporada devagar para o Nice, que precisa se reerguer rapidamente. Afinal, já na próxima quarta-feira inicia a disputa por uma vaga na fase de grupos da Liga dos Campeões diante do Napoli, na Itália. Sneijder e Balotelli são dúvidas para a partida.

Na outra partida do Francês nesta sexta-feira, outro triunfo de um visitante. O Lyon viajou para encarar o Rennes e levou a melhor também por 2 a 1, com gols de Memphis Depay e Mariano Diaz, já no segundo tempo. Bourigeaud descontou. Esta foi a segunda vitória na competição do Lyon, enquanto o Rennes tem apenas um ponto somado.