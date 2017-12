Nice assume a liderança na França O Nice ganhou do Bastia por 2 a 0, neste sábado, e assumiu a liderança do Campeonato Francês. Com a vitória, a equipe chegou aos 20 pontos, o mesmo que o Auxerre, que só joga domingo, contra o Monaco. Mais seis partidas foram disputadas neste sábado, pela 10ª rodada do Campeonato Francês: Ajaccio 1 x 0 Nantes, Le Havre 1 x 0 Sochaux, Lille 3 x 0 Marseille, Montpellier 0 x 2 Lens, Rennes 0 x 1 Lyon e Strasbourg 2 x 1 Troyes. No domingo, além de Auxerre x Monaco, acontecem mais dois jogos: PSG x Guingamp e Bordeaux x Sedan.