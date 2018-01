Nice assume a liderança na França O Nice assumiu a liderança do Campeonato Francês, nesta terça-feira, ao derrotar o Ajaccio, por 3 a 0, em jogo adiantado da 18ª rodada. Everson, Ayeli e Diawara fizeram os gols. Com o resultado, o Nice alcança os 33 pontos, superando o Lyon (31 pontos), que, nesta quarta-feira, fará o clássico francês com o Paris Saint-Germain.