Nice e Auxerre defendem liderança A sétima rodada do Campeonato Francês traz compromissos complicados para os líderes, Nice e Auxerre (13 pontos). Ambos jogam fora de casa, contra equipes que lutam pelas primeiras colocações. O Nice enfrenta o Guingamp, 4º com 11 pontos, já o Auxerre pega o Sochaux, 7º com 9. O Lyon, atual campeão, visita o Nantes. Outro confronto interessante é Olympique de Marselha x Bordeaux.