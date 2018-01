Nice e Auxerre permanecem líderes Nice e Auxerre empataram seus jogos fora de casa neste sábado e mantiveram a liderança do Campeonato Francês, agora com 14 pontos. O Nice ficou no 0 a 0 com o Guingamp, enquanto o Auxerre não passou da igualdade por 1 a 1 com o Sochaux. Os outros jogos da rodada deste sábado foram: Olympique de Marselha 2 x 1 Bordeaux, Nantes 1 x 0 Lyon, Lens 1 x 0 Rennes, Montpellier 1 x 0 Lille, PSG 3 x 0 Strasbourg, Sedan 2 x 2 Monaco, Sochaux 1 x 1 Auxerre e Troyes 1 x 1 Le Havre. Neste domingo, jogam Bastia x Ajaccio.