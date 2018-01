Nice e Auxerre seguem na liderança Depois de vencerem seus jogos neste sábado, Nice e Auxerre mantiveram a liderança do Campeonato Francês, empatados com 17 pontos. Enquanto o Nice ganhou do Troyes por 1 a 0, o Auxerre derrotou o Sedan por 3 a 1. Logo atrás deles na classificação do torneio está o Bordeaux, que venceu o Lens por 1 a 0 e tem 14 pontos ganhos. Mais seis partidas foram disputadas neste sábado no Campeonato Francês: Ajaccio 0 x 1 Sochaux, Le Havre 1 x 3 Marseille, Lille 2 x 1 Guingamp, Lyon 1 x 3 Monaco, Rennes 1 x 0 Nantes e Strasbourg 3 x 2 Montpellier. Domingo, o jogo entre Paris Saint-Germain e Bastia completa a 8ª rodada da competição.