Nice empata fora e pode perder a liderança do Campeonato Francês para o Monaco

Na primeira rodada do Campeonato Francês em 2017, o Nice corre o sério risco de perder a liderança que detém desde os primeiros jogos da temporada. Nesta sexta-feira, na abertura da 21.ª rodada, o clube do sul do país viajou até a ilha de Córsega e ficou no empate por 1 a 1 com o Bastia. Agora, neste final de semana, terá de torcer muito para o Monaco não ultrapassá-lo na tabela de classificação.

Com 46 pontos, o Nice tem apenas um de vantagem para o Monaco, que joga neste domingo contra o Lorient, que está dentro da zona de rebaixamento, em Montecarlo. Na cola dos dois está o Paris Saint-Germain, com 42 pontos, que neste sábado enfrenta o Nantes, fora de casa.

Em campo, o Nice contou com a presença do atacante italiano Mario Balotelli, mas ele pouco fez de útil. O Bastia abriu o placar com Prince Oniangue, aos 17 minutos do primeiro tempo, e Arnaud Souquet, aos 33, deixou tudo igual. Na segunda etapa, a equipe visitante não aproveitou a vantagem numérica que teve após a expulsão de Yannick Cahuzac, aos 20 minutos.

ESPANHOL

A 19.ª rodada do Campeonato Espanhol, a última do primeiro turno, começou nesta sexta-feira com o empate entre Las Palmas e La Coruña por 1 a 1, nas Ilhas Canárias. Mateo Ezequiel Garcia abriu o placar para os mandantes, aos 13 minutos do primeiro tempo, e Florin Andone igualou aos 24 da segunda etapa.

O resultado deixou ambos em situação tranquila na tabela de classificação. O Las Palmas é o 10.º colocado, com 25 pontos. Na 15.ª posição, o La Coruña chegou aos 19 e tem sete de vantagem para o Sporting Gijón, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.