Nice recupera liderança na França O Nice recuperou a liderança do Campeonato Francês, neste sábado, ao derrotar o Lille, por 2 a 0, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Francês. Cherrad e Diawara, ambos no segundo tempo, fizeram os gols da equipe, que soma 37 pontos, um a mais que o Lyon. Já o Paris Saint-Germain somou mais um mau resultado, ao só empatar, sem gols, com o Ajaccio, no campo do adversário. Confira os demais resultados da rodada: Rennes 2 x 1 En Avant Guingamp, Auxerre 1 x 0 Troyes, Bordeaux 3 x 1 Montpellier, Monaco 0 x 0 Bastia. Nantes x Sochaux foi adiado por causa da participação do Nantes na Copa da França. Já Le Havre x Racing Strasbourg e Lens x Sedan também foram adiados por causa do frio.