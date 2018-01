Nice só empata com o Montpellier O Nice desperdiçou a chance de retomar a liderança isolada do Campeonato Francês, ao empatar, por 2 a 2, com o Montpellier, no campo adversário, nesta quarta-feira, no complemento da 22ª rodada. Com este resultado, o Nice foi a 38 pontos e divide o primeiro lugar com o Olympique Marselha, que na terça-feira bateu o Stade Reims por 2 a 0. O Lyon, atual campeão, caiu para terceiro lugar (36 pontos), ao perder para o Bastia por 2 a 0. O Nice sofreu contra o Montpellier, que abriu vantagem de 2 a 0, com gols de Cedric Barbosa aos 3 e aos 21 minutos do primeiro tempo. A reação começou aos 23, com o gol de Cherrad, e se consolidou aos 22 do segundo tempo, com o empate obtido por Kaba Diawara. O Montpellier está em penúltimo lugar, com 17 pontos. O Lyon, dos brasileiros Edmilson, Caçapa, Juninho Pernambucano, foi surpreendido pelo Bastia com gols na segunda etapa. Mickael abriu o marcador aos 21 minutos e Maurice ampliou aos 35. Apenas 7 mil torcedores pagaram ingresso, no estádio da ilha de Córsega. O Monaco não passou do 0 a 0 com o Sochaux, como visitante, mas tem 35 pontos e é o quarto colocado da competição. Seu adversário é o sexto, com 34. O Auxerre passou pelo Guingamp por 2 a 0, gols de Djibril Cisse, e também tem 35 pontos. O Guingamp continua com 34. O Paris Saint-Germain, sem Ronaldinho Gaúcho contundido, fez 1 a 0 no Le Havre, gol do brasileiro Aloisio, tem 32 pontos e volta a sonhar com a possibilidade de brigar pelo título da temporada de 2002-03. Sedan e Ajaccio empataram por 1 a 1. As partidas Estrasburgo x Bordeaux, Lens x Nantes e Troyes x Lille foram transferidas por causa do mau tempo.