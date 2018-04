Nico López desfalca treino do Inter; Guto Ferreira deve repetir time pela 4ª vez

O Internacional vive momentos de paz na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de muita turbulência durante o primeiro turno, quando chegou a ficar na oitava colocação, o clube gaúcho reagiu na competição e já ocupa a vice-liderança. Tranquilo, o time nem se abala com o desfalque do atacante uruguaio Nico López, por causa de dores lombares, no treinamento realizado nesta terça-feira no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre.

Outro bom motivo de alegria é o fato que o técnico Guto Ferreira deverá escalar a mesma equipe pelo quarto jogo seguido contra o Paysandu, nesta sexta-feira, às 21h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 22.ª rodada da Série B. Sem nenhum jogador suspenso, o time titular deverá ser: Danilo Fernandes; Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenilson e D'Alessandro; Eduardo Sasha, William Pottker e Leandro Damião.

O bom momento do Internacional é celebrado pelo volante Rodrigo Dourado. "Fico feliz. É o segundo ano no qual vínhamos sendo bem criticados. Não só eu como toda a equipe. Mas sempre falei que o grupo era bom. Às vezes faltava algo. Um pouco de sorte. Agora revertemos. Precisamos manter o pé no chão e conseguir mais vitórias", disse em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Um dos remanescentes do rebaixamento mo ano passado, Rodrigo Dourado diz estar com os pés no chão. "Temos que manter a tranquilidade. Até um mês atrás estávamos em crise. Todos nos criticavam. Agora vieram as vitórias. Apresentamos um bom futebol. Não sofremos gols. Pensamos no título. Será nosso objetivo até o final", completou.