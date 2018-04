Nico López se apresenta no Inter e diz que recebeu incentivo de D'Alessandro

O atacante uruguaio Nico López foi apresentado nesta quarta-feira no Internacional. O jogador de 22 anos assinou contrato até 2020 e recebeu a camisa 7 das mãos do vice-presidente Pedro Affatato, pouco antes do início da entrevista coletiva, realizada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. "Sou um atacante técnico e rápido. Essas são minhas características. Gosto de jogar em todas posições do ataque, sou um jogador técnico e de movimentação", disse o uruguaio ao se apresentar para os torcedores.

Revelado pelo Nacional, do Uruguai, em 2011, o atacante foi negociado no mesmo ano com a Roma. Ficou uma temporada sem ter muitas oportunidades e se transferiu para a Udinese, em 2013. Também não se firmou no segundo clube italiano, foi emprestado ao Granada, da Espanha, e depois retornou ao Nacional.

O Internacional comprou 50% dos jogadores junto à Udinese. E antes de aceitar a oferta do clube gaúcho, o uruguaio recebeu o incentivo do meia argentino D'Alessandro, que está emprestado ao River Plate. "Ele me ligou no final de semana e me contou como é trabalhar aqui, disse que eu ia ser bem recebido. Espero tê-lo como companheiro em breve. Ele disse que é um grupo bom. Fiquei muito feliz pela ligação e espero ser feliz aqui no Inter", comentou.

Nico López afirmou também que realizou pré-temporada e que está bem fisicamente. No entanto, evitou dar uma data para estrear com a camisa colorada. "Espero jogar o mais breve possível. Vou dar tudo de mim para ajudar o Inter", informou.

TREINO

Do lado de fora do Centro de Treinamento, torcedores protestaram por causa do mau momento do Internacional no Campeonato Brasileiro - vem de cinco derrotas consecutivas. O técnico Paulo Roberto Falcão ignorou o barulho dos rojões na parte de fora e tratou de começar a desenhar a equipe que entrará em campo para enfrentar a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas (SP), pela 16.ª rodada.

Com o lateral-direito William e o volante Rodrigo Dourado na seleção olímpica, o treinador indicou como substitutos Fabinho e Anselmo, respectivamente. Outra novidade foi a presença de Valdívia na vaga de Andrigo no setor ofensivo.

Caso o lateral-esquerdo Arthur e o meia venezuelano Seijas continuem no departamento médico, o Internacional deve entrar em campo com: Danilo Fernandes; Fabinho, Paulão, Ernando e Geferson; Fernando Bob, Anselmo, Gustavo Ferrareis e Eduardo Sasha; Valdívia e Vitinho.