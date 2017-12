Nigéria é 3º na Copa da África A Nigéria venceu Mali por 2 a 1 nesta sexta-feira em partida válida pelo terceiro lugar da Copa da África. A Nigéria abriu a contagem aos 16 minutos com gol de Okocha. No início do segundo tempo, Osaze Odemwingie ampliou o marcador. A seleção de Mali diminuiu ao 24 minutos do segundo tempo com Janvier Aboute. A final - entre Tunísia e Marrocos - está marcada para o sábado.