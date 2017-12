Nigéria elimina Camarões e avança A Nigéria conseguiu reverter um resultado adverso e conseguiu fazer 2 a 1 em Camarões, eliminando os bicampeões da Copa da África e se classificando para as semifinais da competição junto com Marrocos, que passou pela Argélia por 3 a 1. Agora, a Nigéria vai enfrentar, na quarta-feira, a anfitriã Tunísia, que passou pelo Senegal, no sábado, por 1 a 0. O Marrocos enfrentará Mali, que também no sábado eliminou Guiné por 2 a 1.