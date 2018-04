Nigéria elimina Zâmbia e está na semi da Copa Africana

Por uma vaga na final, os nigerianos encaram agora a seleção de Gana, que passou pela anfitriã Angola no domingo por 1 a 0. A semifinal será disputada na quinta-feira, em Luanda.

A partida desta segunda-feira foi truncada, com as duas seleções privilegiando a marcação e criando pouco no ataque. O primeiro lance pouco mais perigoso ocorreu só aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Obi Mikel bateu rasteiro para a defesa do goleiro Mweene.

No segundo tempo, a seleção zambiana foi pouco mais perigosa e assustou a Nigéria em algumas oportunidades. O lance mais contundente ocorreu aos 20 minutos em cabeçada de Himoonde, salva em cima da linha. Assim, a partida foi para a prorrogação.

Mesmo apesar de pouco apresentar na etapa final, a Nigéria começou melhor o tempo extra e quase abriu o placar em cabeçada de Obafemi Martins. A Zâmbia ainda melhorou nos minutos seguintes e criou algumas oportunidades. Mas mesmo após a expulsão do zagueiro nigeriano Apam, não conseguiu marcar e a partida foi para os pênaltis.

Todos os jogadores converteram até a quarta cobrança, quando o zambiano Nyirenda bateu mal e facilitou a defesa de Enyeama. Na cobrança seguinte, o próprio goleiro converteu e garantiu a classificação da Nigéria.