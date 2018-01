Nigéria expulsa 4 jogadores da seleção A Federação Nigeriana expulsou quatro jogadores de sua seleção olímpica ? Ogunbure, Ejike, Ogbuke e Emuejeraye ? por terem exigido dinheiro para defender o país na final dos Jogos Pan-Africanos, em Abuja. Na ocasião, a Nigéria foi derrotada por 2 a 0 por Camarões. Segundo funcionários da seleção nigeriana, os atletas teriam exigido US$ 4 mil para participar do jogo contra os camaroneses. ?Eles nos chantagearam antes do jogo. Tivemos de ficar de joelhos e implorar-lhes que jogassem?, disse um funcionário da seleção da Nigéria.