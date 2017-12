Nigéria goleia a seleção da Irlanda A seleção da Nigéria goleou a Irlanda por 3 a 0 neste sábado, na partida de abertura do Torneio das Três Nacões, que está sendo disputado na Inglaterra. A Nigéria atuou sem alguns de seus principais jogadores - Okocha e Kanu não jogaram - venceu com gols de Ogbeche (2) e Martins. A Irlanda - que vinha de derrota para a Romênia (1 a 0) - também jogou desfalcada do goleiro Shay Given e do capitão Roy Keane. Os nigerianos voltam a campo neste domingo para a partida contra a Jamaica. O torneio termina na segunda-feira com a partida entre Jamaica e Irlanda.