Nigéria goleia e continua na briga A Nigéria venceu a Argélia por 5 a 2, neste domingo, em Argel, e se manteve na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2006. Martins, Ukata, Kanu e fizeram os gols da Nigéria. Yacef e Boutabout descontaram para os anfitriões. O resultado colocou o time na vice-liderança do Grupo 4 das Eliminatórias africanas ao lado de Angola, com 18 pontos. Para ir ao quarto Mundial consecutivo, a Nigéria precisa vencer o Zimbábue no dia 7 de outubro, em casa, e torcer para que Angola perca para a Ruanda, no mesmo dia. Embora tenham o mesmo número de pontos que os rivais, os nigerianos levam desvantagem no primeiro critério de desempate, o confronto direto, já que perderam um jogo e empataram o outro.