Nigéria quer atrair a atenção do mundo A expectativa dos nigerianos é de que a presença da seleção brasileira no país para o amistoso de hoje atraia o público no mundo todo. Os organizadores acreditam que o time do país pentacampeão despertará o interesse de todos. "Uma partida e um concurso de beleza podem provocar diferentes paixões, mas ambos têm um interesse que supera fronteiras", declarou Taiwo Ogunjobi, secretário-geral da Associação Nigeriana de Futebol. Cerca de 100 países deverão acompanhar a partida, segundo os dirigentes nigerianos. "A Nigéria perdeu uma grande chance de atrair a atenção do mundo com o concurso de beleza em Abuja, e o nosso orgulho ficou ferido depois do cancelamento do concurso", lamenta Ogunjobi. O concurso de beleza foi cancelado após violentos protestos, que causaram 105 mortos e 521 feridos. Os protestos chegaram a Abuja, local da partida de hoje. Muitos carros foram queimados. "Acredito que a partida contra o Brasil pode restaurar parte do nosso orgulho", disse o secretário-geral. Em razão desses atos violentos, o seguro pedido pela seleção brasileira para esse jogo dobrou, de US$ 750mil para US$ 1,5 milhão. Quanto ao time, as estrelas são o meia Okocha e o atacante Kanu, que na Olimpíada de Atlanta, em 1996, fez o gol que desclassificou o Brasil daquela competição. "É uma partida como outra qualquer. Não vamos nos preparar de uma maneira especial", afirmou o técnico Christian Chukwu.