Nigéria recupera prestígio no continente com jogadores mais novos

SÃO PAULO - A Nigéria é uma seleção renovada. Dois destaques do time titular, o zagueiro Omeruo e o meia Onazi, subiram da equipe vice-campeã no Mundial Sub 17, em 2009. Após a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2010, o técnico e ex-capitão da seleção, Stephen Keshi, resolveu apostar nessa geração e em revelações do futebol local.

E não é apenas porque vigora um sistema de cotas na seleção para atletas que jogam no país. Na Copa Africana de Nações deste ano, Sunday Mba, meio-campista do nigeriano Enugu Rangers, fez gols decisivos nas quartas e na final. A Nigéria foi campeã com apenas dois dos convocados de linha acima dos 25 anos. Esses dois jogadores, ambos do Chelsea, continuam sendo as estrelas da equipe: Victor Moses e John Obi Mikel. Do primeiro, o torcedor corintiano provavelmente se lembra. Moses teria marcado contra o Corinthians não fosse uma memorável defesa de Cássio contra o time inglês na final do último Mundial de Clubes. Já o volante Mikel é quem organiza a saída de bola e protege a defesa.

Outro destaque da seleção nigeriana, Emmanuel Emenike, será o principal desfalque de Keshi. Artilheiro da Copa Africana, o centroavante sofreu lesão no joelho no último dia 5 de maio, em partida pelo Spartak Moscou, e ficará ao menos dois meses afastado. A baixa, no entanto, não deve fazer Keshi abdicar de seu ofensivo 4-3-3. Brow Ideye, do Dínamo Kiev, deve compor o ataque ao lado de Moses e Musa.

O título africano deste ano, o terceiro na competição, além de garantir a vaga na Copa das Confederações, recuperou o prestígio nigeriano no continente. A última conquista fora em 1994. Mundialmente, a Nigéria ainda está se reerguendo. Ocupa a 31ªposição no ranking da Fifa, atrás de três países da África - Costa do Marfim (12ª), Gana (22ª) e Mali (26ª).

Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, a seleção lidera o Grupo F com 5 pontos, sendo uma vitória e dois empates. Precisa se classificar em primeiro na chave composta por Malaui, Namíbia e Quênia, e depois vencer o adversário da próxima fase em jogo eliminatório.

CALENDÁRIO DAS CONFEDERAÇÕES

17 de junho

Taiti x Nigéria

Recife

20 de junho

Nigéria x Uruguai

Salvador

23 de junho

Nigéria x Espanha

Fortaleza