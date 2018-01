Nigéria se classifica para a Copa A seleção da Nigéria se classificou para a Copa do Mundo de 2002 ao golear Gana por 3 a 0 e terminar em primeiro lugar no Grupo B, com 16 pontos. Vitor Agali marcou dois gols e Tijani Babangida marcou o terceiro, em jogo que se realizou hoje, em Port-Hacourt. A segunda colocada no Grupo é a Libéria, com 15 pontos.