Nigéria substitui Portugal na Copa Kirin A seleção nigeriana disputará a Copa Kirin, em junho, substituindo Portugal, que se recusou a disputar a competição com medo de se contaminar com a pneumonia asiática. A Federação Japonesa anunciou nesta quinta-feira o acordo com a Nigéria, que irá enfrentar o Japão dia 11 de junho, no Estádio de Saitama, e três dias depois terá pela frente a Argentina, no Estádio Nagai, de Osaka.