Nigéria tem duro teste nas eliminatórias A seleção da Nigéria terá teste difícil, neste domingo, para confirmar condição de favorita à vaga no Grupo 5 das Eliminatórias Africanas. As ?Águias Verdes?, com 6 pontos em três jogos, visitam o invicto Zimbábue (5). Também nesse grupo, jogam Angola (5) x Ruanda (3) e Argélia (2) x Gabão (2). O grupo 3, considerado o mais equilibrado, terá clássico entre Egito (4) e Camarões (7 e forte candidato a mais um Mundial). Também jogam Costa do Marfim (6) x Sudão (1). A rodada tem previstos duelos nas demais chaves: 1 ? Togo (4) x Congo (6) e Mali (1) x Senegal (6); 2 ? Gana (4) x Cabo Verde (4) e RD Congo (4) x África do Sul (6); 5 ? Guiné (4) x Botsuana (3). Neste sábado: Zâmbia 1 x 0 Libéria, Burkina Faso 2 x 0 Uganda, Quênia 3 x 2 Malavi e Marrocos 1 x 1 Tunísia.