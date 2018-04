Nigéria vence Argélia e termina em 3.º na Copa Africana

A Nigéria diminuiu neste sábado a frustração após ser eliminada por Gana na semifinal da Copa Africana de Nações. Em partida muito disputada, os nigerianos derrotaram a Argélia por 1 a 0, em Benguela, Angola, e terminaram a competição na terceira colocação.

Sem vencer a Copa Africana desde 1994, a Nigéria chegou ao torneio embalada pela classificação à Copa do Mundo da África do Sul. Mas a seleção de Nwankwo Kanu caiu na semifinal ao perder para Gana por 1 a 0, numa das partidas mais emocionantes da competição.

Apesar da eliminação, os nigerianos começaram o confronto deste sábado demonstrando muita motivação. Já os argelinos, goleados na semifinal pelo Egito por 4 a 0, pareciam respeitar o adversário e pouco atacaram no primeiro tempo.

A pressão nigeriana, no entanto, só surtiu efeito aos 11 minutos da etapa final, quando o atacante Victor Obinna Nsofor recebeu no meio da defesa e tocou entre as pernas do goleiro Zemmamouche, marcando o gol da vitória.

A Argélia ainda teve chance de empatar com o atacante Abdelkader Ghezzal, que desperdiçou boa oportunidade aos 32 minutos. Assim, a Nigéria terminou na terceira colocação. A final da competição será disputada entre Egito e Gana, neste domingo, em Luanda.